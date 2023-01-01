Для них это каторга: мужчины с этими именами не способны на длительные отношения

Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили подальше от звезд эстрады

Как на заводе: вот сколько получают звезды «Дома-2» на самом деле

Едва дышит и плохо выглядит: появились новые данные о состоянии Тарасовой

«Другой человек»: люди не верят, что в свет на самом деле выходит Костомаров

На прощании с Добронравовым заметили неожиданную личность

Любимый предмет гардероба женщин в возрасте 50+ снова в моде: раньше считался колхозным

Глубокие морщины и коричневые зубы: на Кустинскую в старости без слез не взглянешь (фото)

Кривится при упоминании «Моей прекрасной няни»: эта копия Заворотнюк отказалась сыграть няню Вику

Чуть не отхватил ухо и набросился: нападение на Андрееву попало на видео

Проболтался Зверев: вот как звезды худеют без ушивания живота и сложных диет