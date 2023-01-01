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Краш-тест 2023 / Россия
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Расписание сеансов Краш-тест, 2023 в Курске

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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
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