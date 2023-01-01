В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке

Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай

«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку

Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему

Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»

Этого парня с детства дразнили из-за сходства с Майклом Джексоном: вырос копией певца без операций

На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал

У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит

Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение

Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит

«Захламленная и пыльная»: вот что устроила престарелая Настенька из «Морозко» в квартире