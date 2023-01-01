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2023 / Россия
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Подводный капкан
Отзывы
2023, Германия, триллер
Кентавр
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Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
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