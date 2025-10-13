Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Доктор Динозавров Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Курске 13 октября 2025

Расписание сеансов Доктор Динозавров, 13 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 11 Завтра 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:05 от 400 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Серафима
Серафима
2025, Россия, анимация
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
«Без Янковского смотреть не буду»: в новом сезоне «Фишера» не будет Бокова — зрители отказываются в это верить
Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?
Фронтмен из «Игры в кальмара» снова блистает в хите 2025: критики оценили этот фильм — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные
Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче
Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше