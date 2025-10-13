Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Курске
13 октября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 13 октября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:05
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
«Без Янковского смотреть не буду»: в новом сезоне «Фишера» не будет Бокова — зрители отказываются в это верить
Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?
Фронтмен из «Игры в кальмара» снова блистает в хите 2025: критики оценили этот фильм — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные
Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче
Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667