Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Курске
12 октября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 12 октября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
10
сб
11
вс
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:05
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
«Восток — дело …» — это только разминка: лишь знатоки продолжат 5/5 цитат из «Белого солнца пустыни» (тест)
Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»
Наконец-то Дэндзи счастлив: «Человек-бензопила: История Резе» получил альтернативную концовку (читавшим мангу — как ножом по сердцу)
Отметьте 4 ноября в календаре: создатель «Монстров» на Netflix порадует драмой про адвокатов — всего 10 серий, и Кардашьян в главной роли
Бортко читал между строк: фильм «Собачье сердце» почти во всем лучше книги Булгакова — 3 причины, с которыми глупо спорить
Злодейка Валиде, страстный Сулейман или двуличный Селим? Назовите свой знак Зодиака и узнайте, кто вы из «Великолепного века»
Бекмамбетов не остановился на «Дневном дозоре»: вышло продолжение, но никто не понял — а в него вложили целых $75 млн
Был пацан и нет пацана: узнаете историю пропажи Анде из 2-го сезона «Поколения "Ви"» и захотите пересмотреть первый
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667