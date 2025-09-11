Просто — о сложном: на пальцах разбираем истинный смысл «Матрицы» для тех, кто не смотрел или уже забыл

Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани