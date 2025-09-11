Меню
Киноафиша Фильмы Доктор Динозавров Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Курске 11 сентября 2025

Расписание сеансов Доктор Динозавров, 11 сентября 2025 в Курске

5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30 от 240 ₽ 15:25 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 110 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 320 ₽ 12:00 от 360 ₽ 14:00 от 360 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40 от 230 ₽ 14:40 от 250 ₽ 18:40 от 260 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 12:35
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 12:40 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:40 от 360 ₽ 14:25 от 400 ₽ 16:05 от 400 ₽
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
11:50
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽
