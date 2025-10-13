На IMDb пока рейтинг 7, но к финалу точно взлетит: этот сериал одинаково понравился и зрителям, и 97% критиков — основан на реальных событиях

По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала