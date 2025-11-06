Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили

Когда следствие ведет… пес: 3 российских детективных сериала, где один из главных героев — собака

На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

Проходные сезоны были даже в «Симпсонах» и «Южном парке», но эти 5 мультсериалов идеальны от первой до последней серии

«Сияние» считают одним из главных шедевров Кинга, но сперва в нем не было ни отеля, ни психа с топором – и даже название было иное

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

«Красота-то какая, лепота», – произносил Иван Грозный, глядя на Москву: а угадаете хотя бы 3/5 других советских фильма по пейзажу? (тест)