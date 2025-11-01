Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых

Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Кристофер Нолан в восторге от этой адаптации научно-фантастического романа — продолжение уже в разработке

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

Не фильм, а тест Роршаха на 2,5 часа: «Эддингтон» с Паскалем оказался сложным настолько, что его скрытый смысл объяснил сам режиссер

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов