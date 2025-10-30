Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет

Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

Удивительно, но есть даже хит из Индии: 4 сериала 2025 года, которые получили оценку выше 9 на IMDb

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

Кристофер Нолан в восторге от этой адаптации научно-фантастического романа — продолжение уже в разработке

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)

Об этом пробирающем до костей ужастике вы вряд ли слышали — посмотреть его можно на Netflix

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4