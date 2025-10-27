«Хочу увидеть этот шедевр»: благодаря трейлеру «Добро пожаловать в Дерри» люди смогли вернуть себе свой 2017 год (видео)

А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи

Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»

Не просто страшно, а страшно хорошо: зрители определили 10 лучших хорроров 2025 года — и «Орудия» только на 5-ом месте

А разговоров то было: слухи о пятом сезоне «Очень странных дел» оказались лживыми, 4-й гарантированно превосходит новинку

«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах

Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл

Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)

Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий