Киноафиша
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Курске
21 октября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 21 октября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:30
от 190 ₽
13:20
от 240 ₽
15:10
от 240 ₽
17:00
от 290 ₽
18:50
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:00
17:20
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:30
от 320 ₽
12:25
от 360 ₽
14:20
от 360 ₽
16:15
от 360 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
12:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:30
от 200 ₽
12:15
от 220 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
11:35
13:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:00
от 150 ₽
12:50
от 150 ₽
