Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»

Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами»

Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?

«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»

Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»

Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»