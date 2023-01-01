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Щелкунчик 2024 / Россия
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Расписание сеансов Щелкунчик, 2024 в Курске

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Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Пингвинёнок Пороро. Нападение монстров
Пингвинёнок Пороро. Нападение монстров
2022, Южная Корея, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
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