«Язык сломаешь, да и никто не запомнит»: про эту фамилию Ходченковой никто не знает

Не женщина, а дьяволица: раскрыта правда о несносном характере Александры Захаровой

Детей будет воспитывать чужой человек: Киркоров готовится к кардинальным переменам в жизни

«Мама, помоги!»: вдова Данелии лишь однажды раскрыла детали жуткой смерти сына режиссера

Фокус в этом тесте смогут разгадать не все: а вы сможете?

Приемный сын Зверева жалуется на жизнь, но ему никто не сочувствует: это и неудивительно

Не поет, а орет: Вайкуле прошлась по творчеству певца SHAMAN

Есть порох в пороховнице: 69-летней Успенской недолго осталось сидеть в девках

Теперь без Гузеевой: карьера Сябитовой приняла неожиданный поворот

Дочь Гузеевой шокировала народ: матери экстремальное преображение по душе

Пугачева отвернулась даже от тех, кто ей ничего плохого не сделал: что творится со звездой