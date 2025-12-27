Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Курске 4 января 2026

Расписание сеансов Волчок, 4 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 пн 29 вт 30 ср 31 сб 3 вс 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40 от 280 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского
«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место?
«Были близки»: почему Алентовой стало плохо на похоронах Лобоцкого? Психолог раскрыла, что сразило актрису
97% свежести и трясущиеся в экстазе критики: BadComedian сровнял с землей главный ужастик года, претендующий на «Оскар»
«Оно», «Укрытие»? Кинг по-настоящему ждет только один сериал — просит снять до его смерти
Тест по цитатам из «Операции "Ы"»: только знатоки помнят «Я на ... больше заработаю!» и другие шедевры
Эльфы-домовики готовят в Хогвартсе такой ростбиф: даже Снейп улыбался, когда мясо таяло во рту
Дитя «Йеллоустоуна» и «Твин Пикса»: в 2025-м в золотую коллекцию детективов ворвался этот сериал Netflix — нуар с чисто «английским» шармом
«Оппенгеймер» продержался 2 года: «Одиссея» Нолана всего за сутки установила уникальный рекорд — но гордиться режиссеру нечем вовсе
Точно не хуже блондинчика в очках: в «Магической битве» нашли идеальную замену Нанами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше