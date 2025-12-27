«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето

Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского

«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место?

«Были близки»: почему Алентовой стало плохо на похоронах Лобоцкого? Психолог раскрыла, что сразило актрису

97% свежести и трясущиеся в экстазе критики: BadComedian сровнял с землей главный ужастик года, претендующий на «Оскар»

«Оно», «Укрытие»? Кинг по-настоящему ждет только один сериал — просит снять до его смерти

Тест по цитатам из «Операции "Ы"»: только знатоки помнят «Я на ... больше заработаю!» и другие шедевры

Эльфы-домовики готовят в Хогвартсе такой ростбиф: даже Снейп улыбался, когда мясо таяло во рту

Дитя «Йеллоустоуна» и «Твин Пикса»: в 2025-м в золотую коллекцию детективов ворвался этот сериал Netflix — нуар с чисто «английским» шармом

«Оппенгеймер» продержался 2 года: «Одиссея» Нолана всего за сутки установила уникальный рекорд — но гордиться режиссеру нечем вовсе