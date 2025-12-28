Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Курске 2 января 2026

Расписание сеансов Волчок, 2 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29 вт 30 ср 31 пт 2 сб 3 вс 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:40 от 280 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Собрали мультфильмы про богатырей с рейтингом выше 7: лидирует бесспорный хит с твердой «восьмеркой»
156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий
Этот научно-фантастический сериал от Netflix просмотрели 12,5 млн часов: для 4 серий это — настоящий рекорд
В «Трех котах» об этом не кричат направо и налево: где работает Мама, почему Дедушка живет отдельно (тест)
Аппараты с газировкой в последний раз видели только в «Операция „Ы“»: куда пропал странный пережиток прошлого
«Барбигеймер 2: Судная Дюна»: в декабре 2026 «Мстителям» придется сразиться с Атрейдесами
Даже «Поднятие уровня» не смогло превзойти 3 свежих аниме: оказались так хороши, что ворвались в топ IMDb
Netflix снова все испортил: долгожданный аниме-ремейк «Ван-Пис» можно хоронить – автор манги уже бьет тревогу
Тест для уставших от «Голубого огонька»: помните ли вы, как раньше отмечали Новый год?
IMDb-рейтинг 7-й серии «ОСД» один из худших за всю историю сериала: потраченного времени жаль
Самый сложный фильм для иностранцев: Табаков считал его «позором» советского кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше