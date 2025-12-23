Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Волчок
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Курске
31 декабря 2025
Расписание сеансов Волчок, 31 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:35
от 650 ₽
15:20
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон
«Оно» — не единственная экранизация Кинга, в которой играл Билл Скарсгард: идеальное воплощение зла
Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?
Детектив со звездой «Трассы» и оценкой 7.6 «смотрится на одном дыхании»: про него знают немногие – но почти все «не жалеют о просмотре»
«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно
Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные
Сценарный секрет Гайдая: Труса, Балбеса и Бывалого никогда не называли по именам, а ведь они были — угадать 3 из 3 не получится
Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»
Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства
Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»
30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667