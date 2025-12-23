Кровавый приквел «Спартака» покорил не только родной телеканал, но и Prime Video: спустя 12 лет — это настоящий успех

Элли — это новый Нео? Почему свежий тизер «Волшебника изумрудного города-2» напоминает «Матрицу» (видео)

Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон

Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»

Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»

Сценарный секрет Гайдая: Труса, Балбеса и Бывалого никогда не называли по именам, а ведь они были — угадать 3 из 3 не получится

Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?

Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»