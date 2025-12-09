Меню
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Курске 16 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 16 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:10 от 450 ₽ 14:45 от 450 ₽ 17:20 от 500 ₽ 19:55 от 500 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
17:10
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:50 от 220 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:15 от 180 ₽
