Расписание сеансов Волчок, 2025 в Курске 11 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 11 декабря 2025 в Курске

Сегодня 9 Завтра 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 340 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:45 от 450 ₽ 17:00 от 430 ₽ 17:20 от 500 ₽ 19:35 от 430 ₽ 19:55 от 500 ₽ 22:10 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 240 ₽ 11:50 от 260 ₽ 14:20 от 260 ₽ 16:50 от 260 ₽ 19:20 от 270 ₽ 21:50 от 270 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
17:10
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:50 от 220 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 400 ₽ 12:15 от 470 ₽ 13:35 от 470 ₽ 14:50 от 470 ₽ 17:25 от 520 ₽ 20:00 от 520 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
17:00 от 180 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
