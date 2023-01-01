Глядя на этого качка в молодости, люди испытывают шок — вы тоже удивитесь

Пугачева увезет детей подальше от Израиля: вот что случилось

Эту советскую сказку до сих пор обожают дети: удивитесь, но она оказалась «краденной»

«Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли

«И поделом»: оставшаяся без роли в российском сериале Машкова сделала заявление

Толстуха из «Ералаша» была посмешищем, а выросла мечтой мужчин: от преображения дух захватывает

Съемки шоу Мясникова прекращены: доктор уже внес ясность в происходящее

Советские дети обожали это «лакомство»: спустя время стало известно, что оно ядовитое

Меркантильная и самовлюбленная: мать Аршавина разоблачила Барановскую

О съемках в этом фильме Миронов пожалел не один раз: зрители его обожают

Иваны уже не в моде: рожденным в 2023 году остается только посочувствовать