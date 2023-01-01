Пугачева увезет детей подальше от Израиля: вот что случилось

От «Сабрины» нет ничего: воссоединение звезд 90-х неприятно удивило народ

Иваны уже не в моде: рожденным в 2023 году остается только посочувствовать

Съемки шоу Мясникова прекращены: доктор уже внес ясность в происходящее

О съемках в этом фильме Миронов пожалел не один раз: зрители его обожают

Эту советскую сказку до сих пор обожают дети: удивитесь, но она оказалась «краденной»

Глядя на этого качка в молодости, люди испытывают шок — вы тоже удивитесь

Меркантильная и самовлюбленная: мать Аршавина разоблачила Барановскую

Толстуха из «Ералаша» была посмешищем, а выросла мечтой мужчин: от преображения дух захватывает

«И поделом»: оставшаяся без роли в российском сериале Машкова сделала заявление

«Анной Карениной» могла стать советская крестьянка: Самойлову едва отстояли