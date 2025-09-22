Меню
Фильмы
Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Курске
22 сентября 2025
Расписание сеансов Формула 1, 22 сентября 2025 в Курске
О фильме
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:50
от 380 ₽
16:45
от 450 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
