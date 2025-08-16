Меню
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
13:35 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 19:25 от 550 ₽ 22:20 от 550 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40 от 360 ₽ 14:40 от 360 ₽ 17:40 от 360 ₽ 20:40 от 370 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:55 от 440 ₽ 14:55 от 520 ₽ 20:00 от 570 ₽ 22:55 от 570 ₽
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
2025, США, боевик, приключения, семейный
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
2025, Россия, комедия
2025, Россия, семейный
2025, США, боевик, приключения, фантастика
2025, США, спорт
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
2025, Россия, комедия
2025, Россия, комедия
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
2025, Россия, комедия, семейный
