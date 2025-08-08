Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Формула 1 Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Курске 8 августа 2025

Расписание сеансов Формула 1, 8 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 чт 7 пт 8 сб 9 вс 10 пн 11 вт 12 ср 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:15 от 290 ₽ 18:25 от 340 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:25 от 520 ₽ 16:25 от 520 ₽ 19:25 от 570 ₽ 22:25 от 570 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Семенов теперь в танцах! В новом сериале звезда «Невского» сыграет тренера «балльников»
Три глупых мифа о дорамах, которые «Игра в кальмара» разбивает — как стекло на шестом уровне, только больнее
До конца Галактики осталось 6 серий: раскрыто полное расписание 3 сезона «Основания» (точные даты тут)
Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так
Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи
Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле
«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости
«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла
«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»
Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше