Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли