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Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Курске
1 августа 2025
Расписание сеансов Формула 1, 1 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
16:00
от 340 ₽
20:00
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
13:35
от 450 ₽
16:30
от 450 ₽
19:25
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:30
от 350 ₽
15:40
от 350 ₽
18:40
от 360 ₽
21:40
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:35
от 440 ₽
16:45
от 520 ₽
19:45
от 570 ₽
22:45
от 570 ₽
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