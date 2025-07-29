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Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Курске
29 июля 2025
Расписание сеансов Формула 1, 29 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:15
от 240 ₽
18:15
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
14:05
от 450 ₽
17:00
от 500 ₽
19:55
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
15:40
от 270 ₽
18:40
от 280 ₽
21:40
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:45
от 470 ₽
16:45
от 470 ₽
19:45
от 520 ₽
22:45
от 520 ₽
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