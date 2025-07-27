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Формула 1
Расписание сеансов Формула 1, 2025 в Курске
27 июля 2025
Расписание сеансов Формула 1, 27 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Формула 1»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:15
от 290 ₽
18:15
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
14:05
от 500 ₽
17:00
от 550 ₽
19:55
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
15:40
от 360 ₽
18:40
от 370 ₽
21:40
от 370 ₽
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