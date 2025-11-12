Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Франкенштейн: Воскрешение
Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 2023 в Курске
12 ноября 2025
Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 12 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Франкенштейн: Воскрешение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
22:00
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Отзывы
2025, США, боевик, фантастика
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!
Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить
Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались
Amazon хуже Apple и Netflix? Эти 10 Sci-Fi сериалов с высоким рейтингом доказывают обратное (№7 - наш фаворит)
Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»
«Кинули» Гэндальфа: в Средиземье отправили еще двоих магов против Саурона — но их и след простыл
«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель
Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)
«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10
Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море
Зря прокачивался, Сон Джин-у: в Японии выбрали 10 лучших аниме-персонажей – да начнется ад в комментариях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667