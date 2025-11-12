Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!

Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить

Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались

Amazon хуже Apple и Netflix? Эти 10 Sci-Fi сериалов с высоким рейтингом доказывают обратное (№7 - наш фаворит)

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»

«Кинули» Гэндальфа: в Средиземье отправили еще двоих магов против Саурона — но их и след простыл

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море