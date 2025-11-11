Вместе с 1999 года и по сей день: спойлер о «Мумии 4» — О’Коннеллы, кажется, снова появятся в фильме

Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!

Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»

Нет времени на тысячу серий? Вот 5 коротких аниме с рейтингом на IMDb выше 8 — проглотите за два вечера

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше

В его большом сердце было слишком много места для одной Хюррем: 3 женщины, которых Сулейман любил столь же сильно