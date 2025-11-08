«Чужой» на первом месте, но есть и другие: 3 научно-фантастических фильма, в которых космос — это настоящий кошмар

Настоящим спасением 4 сезона «Ведьмака» стал Лео Бонарт: что это за монстр, ломающий кости с улыбкой?

Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным»

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко

До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые