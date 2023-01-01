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Дочь шахтера Дочь шахтера
Киноафиша Фильмы Дочь шахтера Расписание сеансов Дочь шахтера, 1980 в Курске
Coal Miner's Daughter Дочь шахтера 1980 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Расписание сеансов Дочь шахтера, 1980 в Курске

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