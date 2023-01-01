Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника

3 русских выражения никогда не поймут иностранцы: будете хохотать, узнав причину

«Девчонки, вам крышка»: сыновья Светиковой из «Фабрики звезд» растут красавчиками

Застали целующимися: связь принца Уильяма с известной певицей больше не тайна

Британцы в ужасе: Меган Маркл готова перевоплотиться в принцессу Диану

Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так

Видно все изъяны: пропавшую 63-летнюю звезду «Ассы» показали без прикрас

Среди главных «плагиатчиков» советской эстрады засветилась Пугачева: стыда не оберешься

Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы и не заметили (фото)

Вы даже не подозреваете, откуда пошло название докторской колбасы: врачи ни при чем

Бухгалтер в возрасте: малышка Венди из «Питера Пэна» изменилась так, что не узнать