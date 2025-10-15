«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало

Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту

Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет

Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали

Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан

Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»

Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо