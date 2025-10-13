«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало

Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье

Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»

Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали

«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга

Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции