Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб

«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают

Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно

В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим

Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер

Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста