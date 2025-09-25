Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?

Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой

Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим

У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века

Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет

Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора