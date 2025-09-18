Нашли в Сети «Подмосковные вечера» с Машковым — и выпали в осадок: почему об этом триллере все молчат?

Мечтал стать вампиром, но в итоге погиб из-за Кэтрин: что стало с Джереми Гилбертом в «Дневниках вампира»

Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона

«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)

Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест)

Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»

Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР