Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом

Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»

«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций

Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале