Киноафиша Фильмы Как приручить дракона Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Курске 16 августа 2025

Расписание сеансов Как приручить дракона, 16 августа 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Как приручить дракона»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
16:40 от 500 ₽ 19:10 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:35 от 390 ₽ 14:50 от 450 ₽ 17:25 от 500 ₽
