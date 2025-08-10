Ждали с попкорном — теперь можно с пледом: «Мир Юрского периода: Возрождение» добрался до цифры — вот где его смотреть

Даже страшнее, чем в 1979: новый «Чужой» напугал критиков на 90 % свежести — за что его хвалят (и ругают)

Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги

Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)