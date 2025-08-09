Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Курске 9 августа 2025

Расписание сеансов Как приручить дракона, 9 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 пт 8 сб 9 вс 10 пн 11 вт 12 ср 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Как приручить дракона»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
16:15 от 500 ₽ 18:45 от 550 ₽ 21:15 от 550 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:05 от 450 ₽ 18:00 от 500 ₽
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»
Жарко? Вас освежит леденящий ужас: 5 новых хорроров, которые мы советуем не пропустить в августе
Ждали с попкорном — теперь можно с пледом: «Мир Юрского периода: Возрождение» добрался до цифры — вот где его смотреть
«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)
«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него
Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше