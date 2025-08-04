Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано

«До сих пор тошнит»: читатели «Киноафиши» единогласно выразили мнение о «Границе. Таежный роман»

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины