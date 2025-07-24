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Как приручить дракона
Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Курске
24 июля 2025
Расписание сеансов Как приручить дракона, 24 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Как приручить дракона»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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20:50
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20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 240 ₽
16:00
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:00
от 380 ₽
13:30
от 450 ₽
16:00
от 450 ₽
18:30
от 500 ₽
21:00
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:30
от 350 ₽
17:40
от 350 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:45
от 360 ₽
13:15
от 400 ₽
15:45
от 400 ₽
18:15
от 450 ₽
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Как приручить дракона
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