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Киноафиша Фильмы Как приручить дракона Расписание сеансов Как приручить дракона, 2025 в Курске 24 июля 2025

Расписание сеансов Как приручить дракона, 24 июля 2025 в Курске

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Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Как приручить дракона»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00 от 240 ₽ 16:00 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
11:00 от 380 ₽ 13:30 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:30 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:30 от 350 ₽ 17:40 от 350 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:45 от 360 ₽ 13:15 от 400 ₽ 15:45 от 400 ₽ 18:15 от 450 ₽
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