Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет

Автор «Игр разума» и обладатель двух «Оскаров» снял такое?! Про новый фильм Ховарда пишут – «это монотонное страдание»

«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ

«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)

Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек