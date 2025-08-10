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Лило и Стич
Расписание сеансов Лило и Стич, 2025 в Курске
10 августа 2025
Расписание сеансов Лило и Стич, 10 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лило и Стич»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45
от 240 ₽
16:00
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
13:30
от 420 ₽
18:05
от 460 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:30
от 340 ₽
17:20
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:50
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
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