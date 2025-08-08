5 фильмов, которые качали чаще всего в июле: «Балерина» ожидаемо на 1 месте, но есть и сюрпризы

«Девушки, уймите вашу…» — мать или сестру? Тест для тех, кто внимательно смотрел «Любовь и голуби»

Педаль в пол — а логика в кювете: какие дыры пробили сценарий «Формулы-1» с Питтом — зрители кричат «Не верим!»

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились