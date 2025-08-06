Всего одно слово выдало самую мощную драму в фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»: поняли не все и не сразу

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

«До сих пор тошнит»: читатели «Киноафиши» единогласно выразили мнение о «Границе. Таежный роман»

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган